Патч устраняет ошибку с ACPI.sys в Windows 11 23H2 и 22H2.

Несколько дней назад компания Microsoft признала наличие проблемы с патчем безопасности KB5058405 за май 2025 года, после установки которого некоторые пользователи Windows 11 версий 23H2 и 22H2 столкнулись с появлением ошибки файла ACPI.sys с кодом 0xc0000098, а сейчас выпускает апдейт для устранения неполадки, пишет издание Neowin.

Источник фото: PCMag/Microsoft

Сообщается, что экстренный патч KB5062170 не только устраняет проблему с ACPI.sys с кодом 0xc0000098 в Windows 11 23H2 и 22H2, но и является кумулятивным, имея ранее выпущенные исправления, в том числе за май 2025 года. При этом обновление содержит проблему со шрифтами Noto в браузерах на базе Chromium при масштабировании на 100%, поэтому рекомендуется увеличить данный параметр до 125 или 150%.

Патч не доступен через Центр обновления Windows, но его можно загрузить из каталога Центра обновления Microsoft. Компания отмечает, что установка KB5062170 для систем, которые не пострадали в процессе инсталляции апдейта KB5058405, не требуется.