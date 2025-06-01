Производитель разместил специальную страницу на форуме сообщества.

Несколько дней назад компания Samsung объявила о старте предварительного тестирования One UI 8, но ограничилась лишь тремя флагманскими моделями новейшей серии. К счастью, это вскоре может быть исправлено, так как производитель создал новую страницу, посвящённую бета-тесту One UI 8, на своём форуме сообщества в Германии, пишет издание SamMobile со ссылкой на сообщение информатора Tarun Vats.

Источник фото: Gizmochina

В настоящее время бета-версия One UI 8 на базе Android 16 доступна для смартфонов Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra, но вскоре Samsung, судя по всему, расширит данный список, включив в него модели Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra — на это намекает страница, посвящённая программе предварительного тестирования новой оболочки для смартфонов серии Galaxy S23, созданная на немецкой версии официального форума.

Информатор отметил, что на текущий момент аналогичных вариантов для других стран, кроме Германии, не обнаружил, хотя не исключает возможности расширения списка доступных регионов в будущем.

Обновление One UI 8 не такое крупное, как One UI 7, но всё же содержит достаточно длинный список новшеств и улучшений, с которым можно ознакомиться в материале, опубликованном несколько дней назад.