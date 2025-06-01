Продажи смартфона стартуют в конце июня.

Компания Sharp представила не только смартфон Aquos R10 с качественным дисплеем и прочным корпусом, но и более доступный Aquos Wish 5, пишет издание Gizmochina.

Смартфон Sharp Aquos Wish 5 снабжён 6.6-дюймовой панелью IPS LCD с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц, чипсетом MediaTek Dimensity 6300, 4 ГБ оперативной памяти и накопителем UFS 2.1 объёмом до 128 ГБ. Также имеется поддержка виртуальной памяти.

На тыльной стороне устройства располагается 50.1-Мп камера с фирменным движком ProPix Lite, а на фронтальной панели размещается 8-Мп селфи-камера. Для улучшения качества фотографий новинка имеет ряд встроенных ИИ-алгоритмов.

Обеспечивает автономную работу смартфона аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 27 Вт и встроенной функцией Sharp Intelligent Charge, способной останавливать процесс зарядки при достижении показателя 90 % в целях уменьшения степени износа аккумулятора.

Источник фото: Gizmochina

Новинка оснащается портом USB Type-C, 3.5-мм аудиоразъёмом, имеет защиту от влаги и пыли с рейтингом IPX5+IPX8+IPX9 и IP6X, сертификат MIL-STD-810H, поддерживает распознавание лиц и разблокировку по отпечаткам пальцев. Устройство поставляется с предустановленной Android 15 и рядом функций ИИ.

В продажу смартфон Sharp Aquos Wish 5 поступит в конце июня текущего года. Информацией о стоимости новинки производитель в настоящее время не делится.