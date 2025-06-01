Продажи новинки начнутся в июле.

Компания Sharp презентовала свой новый смартфон Aquos R10 с элегантным дизайном и качественным дисплеем, пишет издание Gizmochina.

Смартфон Sharp Aquos R10 оснащается 6.5-дюймовой панелью IGZO OLED с разрешением Full HD+, плавной частотой обновления от 1 до 240 Гц, пиковой яркостью 3000 нит и фирменной технологией Virtual HDR для улучшения проигрывания видеороликов без HDR, чипсетом Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем UFS 4.0 ёмкостью до 512 ГБ.

Новинка оснащена двойной камерой на задней панели, разработанной совместно с Leica и снабжённой 50.3-Мп сенсорами — широкоугольным объективом с эквивалентным фокусным расстоянием 23 мм и 13-мм сверхширокоугольным модулем. На фронтальной стороне размещается 50.3-Мп камера для селфи и видеозвонков. Имеется поддержка ночного режима и ИИ-алгоритмы для улучшения качества фотоснимков в условиях слабого освещения.

Питает устройство аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч, поддерживающая быструю проводную зарядку мощностью 36 Вт. Новинка снабжается разъёмом USB Type-C 3.2 Gen 1, стереодинамиками с Dolby Atmos, защитой от пыли и воды с рейтингом IPX5+IPX8+IP6X, сертификатом военного класса MIL-STD-810G, указывающим на стойкость устройства к ряду негативных воздействий, сканером отпечатков пальцев и NFC-модулем. Поддерживается как nano SIM, так и eSIM.

Источник фото: Gizmochina

Модель поставляется с предустановленной Android 15 и целым рядом встроенных функций с использованием технологий искусственного интеллекта.

В продажу смартфон Sharp Aquos R10 поступит в начале июля текущего года. Стоимость новинки будет объявлена позже.