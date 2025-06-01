Новинка может выглядеть менее привлекательно на фоне остальных моделей серии.

Компания Apple работает над своей новой линейкой смартфонов iPhone 17, и первые утечки о моделях предстоящей серии то радуют, то огорчают потенциальных покупателей — если несколько часов назад стало известно, что стандартная модель получит экран большей диагонали, поравнявшись с Pro-версией, то свежее сообщение от аналитика GF Securities Джеффа Пу указывает на отсутствие прироста производительности новинки по сравнению с предшественником, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: MacRumors

По словам эксперта, стандартная модель iPhone 17 унаследует чипсет A18 и 8 ГБ оперативной памяти от модели предшествующего поколения, iPhone 16, тогда как iPhone 17 Air/Pro и Pro Max получат апгрейд в виде чипа A19/A19 Pro и 12 ГБ оперативной памяти.

Это подразумевает, что стандартный iPhone 17 будет менее готов к новым функциям с использованием технологий искусственного интеллекта, которые, как ожидается, принесёт iOS 26, поэтому будет выглядеть менее конкурентоспособным по сравнению с другими моделями серии iPhone 17.

Вполне возможно, что таким образом Apple подталкивает к приобретению более дорогих представителей линейки, хотя в случае отсутствия необходимости использовать новые ИИ-функции и обычного iPhone 17 вполне хватит.