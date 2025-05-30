Microsoft устранила несколько ошибок, негативно влияющих на стабильность и быстродействие в играх.

Компания Microsoft выпустила необязательный патч KB5058499, который решает целый ряд проблем с играми в Windows 11 24H2, пишет издание Windows Latest.

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Ранее пользователи жаловались на снижение производительности и зависания в играх, а некоторые винили в этом Nvidia, хотя обновления графических драйверов не помогали. Как оказалось, компания Microsoft знала о неполадках и работала над их решением, и новый патч KB5058499 подтверждает это — как говорится в примечании к апдейту, была исправлена проблема с графическим ядром, в результате которой некоторые игры перестают отвечать после обновления до Windows 11 версии 24H2.

Кроме того, ряд геймеров, предпочитающих Windows 11 24H2, жаловался на задержку ввода как при использовании клавиатуры и мыши, так и сенсорного экрана, что, по мнению журналистов издания, было связано с утечкой памяти — апдейт KB5058499 устраняет и эту проблему. Также был исключён баг, приводивший к изменению разрешения дисплея.

Отмечается, что KB5058499 является необязательным апдейтом, поэтому пользователям, желающим обновиться до Windows 11 версии 24H2, следует подождать релиза обязательного июньского обновления, которое будет содержать все указанные исправления.