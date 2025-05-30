Новинка оснащается до 16 ГБ оперативной памяти

Компания Vivo презентовала не только свою компактную модель S30 Pro Mini с быстрым чипсетом и ёмкой батареей, но и смартфон Vivo S30, обладающий экраном с большей диагональю и рядом других отличий, пишет издание Gizmochina.

Смартфон Vivo S30 оснащается 6.67-дюймовой панелью, выполненной по технологии AMOLED, с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 5000 нит, сертификатом HDR10+ и ШИМ 3840 Гц, чипсетом Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 с графическим процессором Adreno 722, до 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти.

Тройная камера новинки на тыльной стороне включает в себя 50-Мп основной модуль с датчиком Sony LYT700V, 50-Мп перископический телеобъектив с сенсором Sony IMX882, трёхкратным оптическим зумом и диафрагмой f/2.65, а также 8-Мп сверхширокоугольный объектив. На фронтальной панели имеется 50-Мп камера с автофокусом, предназначенная для селфи и видеозвонков. Модель снабжена рядом функций, улучшающих фотографии и расширяющих возможности пользователей.

Обеспечивает автономную работу устройства аккумуляторная батарея ёмкостью 6500 мА·ч, поддерживающая быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт. Новинка поставляется с OriginOS 5 на базе Android 15, имеет защиту от пыли и влаги с рейтингом IP64, пластиковую среднюю рамку, NFC, ИК-модуль, стереодинамики, поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4.

Источник фото: GSMArena

Базовая версия смартфона Vivo S30 с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти в китайской рознице оценена в 2699 юаней (375 долларов США), вариант 12 ГБ+512 ГБ предлагается за 2999 юаней (420 долларов США), а стоимость конфигурации 16 ГБ+512 ГБ составляет 3299 юаней (460 долларов США).

Модель уже доступна для предварительного заказа в Китае, а продажи начнутся 6 июня.