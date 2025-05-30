Цена смартфона начинается от $490

Компания Vivo представила свой новый компактный смартфон S30 Pro Mini, оснащённый производительным чипсетом и ёмкой батареей, пишет издание Gizmochina.

Смартфон Vivo S30 Pro Mini снабжён 6.31-дюймовой панелью AMOLED LTPO с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 5000 нит и ШИМ 4320 Гц. Новинка получила чипсет MediaTek Dimensity 9300+, оснащённый графическим процессором Immortalis-G720, что, по словам производителя, позволяет обеспечивать показатель 119.8 кадров в секунду в таких играх, как Honor of Kings.

На задней панели смартфона располагается тройная камера, представленная 50-Мп основным датчиком Sony IMX921, 50-Мп перископическим телеобъективом с сенсором Sony IMX882, трёхкратным оптическим зумом и диафрагмой f/2.65, а также 8-Мп сверхширокоугольным объективом, а на фронтальной стороне размещается 50-Мп селфи-камера с автофокусом. Новинка поддерживает целый ряд функций для обработки фотографий и алгоритм Clear Portrait Texture, улучшающий детали лица.

Несмотря на компактный размеры, модель оснащена ёмкой аккумуляторной батареей на 6500 мА·ч с поддержкой быстрой 90-Вт зарядки. Кроме того, новинка имеет пылевлагозащищённый корпус, соответствующий рейтингу IP68/IP69 и изготовленный из аэрокосмического алюминия с защитным стеклом Gorilla Glass, два стереодинамика, ИК-модуль и поддерживает Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и NFC.

Источник фото: GSMArena

Модель поставляется с предустановленной OriginOS 5 на базе Android 15. Размеры устройства составляют 150.83x71.76x7.99 мм при весе 186 г.

Стоимость компактного смартфона Vivo S30 Pro Mini в китайской рознице начинается от 3499 юаней (490 долларов США) за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, вариант 12 ГБ+512 ГБ оценён в 3799 юаней (530 долларов США), а конфигурация 16 ГБ+512 ГБ предлагается за 3999 юаней (560 долларов США).

Предварительные заказы в Китае уже стартовали, а в свободной продаже новинка появится 6 июня.