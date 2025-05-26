Новинка оснащается панелью Fast IPS.

Бренд Redmi представил не только обновлённую версию Redmi G24, но и модель Redmi G27, которая также получила прирост по частоте обновления и демократичную цену, но обладает большей диагональю, хоть и перекликается с G24 по ряду характеристик.

Источник фото: Gizmochina

Как сообщает издание Gizmochina, новая версия геймерского монитора Redmi G27 снабжена 27-дюймовой панелью Fast IPS с разрешением Full HD (1920x1080 точек), частотой обновления 200 Гц и временем отклика GtG, составляющим всего 1 мс, благодаря чему достигается отсутствие ореолов вокруг объектов и смазывания изображения. Дополнительно имеется поддержка Nvidia G-Sync и AMD FreeSync для устранения разрывов картинки в жарких игровых баталиях.

Новинка характеризуется пиковой яркостью 400 нит, имеет сертификат VESA DisplayHDR 400, заводскую калибровку Delta E < 2, что гарантирует точность цветопередачи, а заявленный охват цветовых пространств DCI-P3 и sRGB составляет 94 и 100% соответственно. Для снижения негативного воздействия на глаза при длительном использовании монитора имеется встроенный фильтр синего цвета и затемнение постоянным током.

Модель снабдили одним портом HDMI 2.0, одним DisplayPort 1.4, 3.5-мм аудиоразъёмом, подставкой, обеспечивающей регулировку наклона в пределах от -5 до +15 градусов, и креплением VESA 75x75 мм, расширяющим возможности монтажа на различные поверхности.

Обновлённый игровой монитор Redmi G27 уже продаётся на китайской площадке Youpin по цене 669 юаней (93 доллара США).