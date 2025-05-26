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Обновлённый 24-дюймовый монитор Redmi G24 с панелью Fast IPS 240 Гц предлагается за $79
Устройство обладает широкими углами обзора и низким временем отклика.

Бренд Redmi выпускает новую версию своего 24-дюймового игрового монитора G24, обладающую заманчивым соотношением цены и качества, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Обновлённый монитор Redmi G24 получил 23.8-дюймовую панель Fast IPS с разрешением Full HD (1920x1080 точек), частотой обновления 240 Гц и временем отклика MPRT 1 мс, что позволяет минимизировать размытие картинки и появление ореолов в динамичных сценах. Модель поддерживает технологии AMD FreeSync и Nvidia G-Sync, обеспечивающие отсутствие визуальных артефактов в процессе игры.

Новинка обладает широкими углами обзора, составляющими 178 градусов, имеет пиковую яркость 400 нит, сертификат VESA DisplayHDR 400, заводскую калибровку Delta  < 2 для точности цветопередачи, поддерживает 8-битную цветовую палитру, охватывает 94 и 100 % цветовых пространств DCI-P3 и sRGB соответственно. Также имеется встроенный фильтр синего цвета и затемнение постоянным током, обеспечивая снижение нагрузки на глаза во время длительной игровой сессии или работы.

Устройство оснащено портом HDMI, DisplayPort 1.4, 3.5-мм аудиоразъёмом, подставкой с возможностью регулировки наклона в диапазоне от -5 до +15 градусов, а также креплением VESA 75x75 для настенного монтажа.

Стоимость обновлённого игрового монитора Redmi G24 в китайской рознице в настоящее время составляет 569 юаней (79 долларов США), хотя его стандартная цена равна 699 юаням (97 долларам США).

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#redmi g24
Источник: gizmochina.com
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