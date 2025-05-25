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Игровые смартфоны серии RedMagic 10S Pro получат встроенный эмулятор с поддержкой Windows-игр
Новинки будут презентованы 26 мая.

Бренд RedMagic активно готовится к запуску своих новых игровых смартфонов RedMagic 10S Pro и 10S Pro+, продолжая делиться подробностями относительно возможностей новинок, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/RedMagic

В своём свежем сообщении производитель заявил, что серия смартфонов RedMagic 10S Pro получит встроенный эмулятор, который позволит запускать игры, разработанные для ПК, что намекает на широкий набор тайтлов для ОС Windows. Интересно, что чуть ранее Xiaomi представила аналогичное решение — WinPlay способен запускать Windows-приложения на Android-устройствах и имеет поддержку Steam.

Ранее сообщалось, что линейка RedMagic 10S Pro получит SoC Snadragon 8 Elite Leading Version с увеличенной до 4.47 ГГц частотой CPU и выделенный чип R3 Pro, что позволит обеспечить высокое быстродействие в играх. Также заявлена поддержка трассировки лучей в некоторых играх. Для более эффективного охлаждения новинки оснастят активной системой Composite Liquid Metal 2.0 с вентилятором.

Кроме того, игровые смартфоны снабдят аккумуляторными батареями ёмкостью 7500 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 120 Вт, до 24 ГБ ОЗУ LPDDR5X и хранилищем UFS 4.0 объёмом до 1 ТБ, а также большими дисплеями с частотой обновления 144 Гц.

Анонс смартфонов линейки RedMagic 10S Pro состоится 26 мая текущего года.

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#redmagic 10s pro
Источник: notebookcheck.net
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