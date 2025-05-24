Первыми апдейт получили пользователи из Южной Кореи.

Компания Samsung продолжает постепенное развёртывание стабильной версии One UI 7 на базе Android 15, расширяя список двумя новыми моделями, Galaxy A25 и Galaxy Tab S6 Lite (2024), пишет издание GSMArena.

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Сообщается, что для смартфона Samsung Galaxy A25 размер апдейта One UI 7 составляет 3.5 ГБ, тогда как для планшета Galaxy Tab S6 Lite (2024) достигает 3 ГБ, поэтому для успешного обновления потребуется достаточно быстрый канал связи. Также апдейт содержит патч безопасности от 1 мая текущего года.

Отмечается, что в настоящее время обновление One UI 7 для Galaxy A25 и Galaxy Tab S6 Lite (2024) доступно лишь для пользователей из Южной Кореи, тогда как распространение апдейта в других странах ожидается в течение одной или двух недель.

Для проверки наличия апдейта в ручном режиме необходимо перейти в меню «Настройки» > «Обновление ПО» > «Загрузить и установить».