Анонс новой модели запланирован на 27 мая.

Компания OnePlus готовится к запуску своего нового смартфона Ace 5 Extreme Edition с высокими характеристиками, который позиционируется в качестве производительной геймерской модели — сегодня производитель раскрыл ключевые особенности предстоящей новинки, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Игровой смартфон OnePlus Ace 5 Extreme Edition получит новейший высокопроизводительный чипсет MediaTek Dimensity 9400+, способный достигать тактовой частоты 3.73 ГГц. Благодаря технологии Fengchi Gaming Core производительность новинки в процессе игры дополнительно увеличивается на 8%, а эффективность возрастает на 15%.

Кроме того, новая модель оснащается чипом Lingxi Touch Control, обеспечивающим частоту дискретизации касания 3000 Гц, а также 300 и 290 Гц при 5- и 10-точечном касании, что позволяет снизить задержку ввода и повысить точность во время игрового процесса.

Как заявляет производитель, новинка способна поддерживать высокую производительность в течение более пяти часов игровых баталий и обеспечить показатель до 120 кадров в секунду, причём не только средний, но и 1% Low FPS — в одном из игровых бенчмарков смартфон продемонстрировал результат 118,3 fps.

Официальная презентация игрового смартфона OnePlus Ace 5 Extreme Edition состоится 27 мая текущего года.