Дебют новинки ожидается в конце текущего года.

Компания Honor готовит как минимум три новых смартфона серии Magic8, в том числе компактную модель Honor Magic8 Mini, данными о некоторых характеристиках которых поделился информатор Digital Chat Station, пишет издание NotebookCheck.

Honor Magic7. Источник фото: NotebookCheck/Honor

Сообщается, что компактный смартфон Honor Magic8 Mini получит 6.3-дюймовый экран и высокопроизводительный чипсет следующего поколения MediaTek Dimensity 9500, тогда как две другие модели серии Magic8 оснастят флагманским чипом Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2, который будет официально представлен во второй половине сентябре текущего года, и экранами 6.7 и 6.58 дюйма.

Ожидается, что официальный анонс смартфонов серии Honor Magic8 состоится в Китае в конце текущего года, тогда как мировой дебют произойдёт уже в следующем году.