Серия игровых видеокарт GeForce RTX 50 вызвала неоднозначные отзывы среди геймеров, целый ряд из которых посчитал, что новинки, за исключением флагманской GeForce RTX 5090, обладают недостаточным объёмом видеопамяти и не слишком заметным увеличением производительности по сравнению с моделями прошлого поколения, и Nvidia, судя по всему, планирует исправить ситуацию, выпустив линейку GeForce RTX 50 Super с рядом улучшений.
Источник фото: NotebookCheck/Nvidia
Несколько дней назад Kopite7kimi сообщил, что Nvidia оснастит GeForce RTX 5080 Super видеобуфером объёмом 24 ГБ с чипами памяти GDDR7 32 Гбит/с, но сохранит то же самое количество ядер CUDA, что и у RTX 5080 — 10752.
Также информатор утверждал, что TDP новой модели будет превышать 400 Вт, но не назвал точных цифр, что сейчас исправляет Moore's Law Is Dead — по его информации, данный параметр для GeForce RTX 5080 Super составит 420 Вт и даже может быть увеличен до 450 Вт, если Nvidia посчитает этот шаг необходимым. Отмечается, что это на 60-90 Вт (17-25%) больше по сравнению со стандартной RTX 5080.
С учётом того, что Nvidia, судя по всему, не планирует увеличивать количество ядер для RTX 5080 Super, повышение TDP позволит повысить частотные характеристики видеокарты, обеспечив рост производительности по сравнению с RTX 5080.