Это позволит Nvidia повысить частотные показатели видеокарты.

Серия игровых видеокарт GeForce RTX 50 вызвала неоднозначные отзывы среди геймеров, целый ряд из которых посчитал, что новинки, за исключением флагманской GeForce RTX 5090, обладают недостаточным объёмом видеопамяти и не слишком заметным увеличением производительности по сравнению с моделями прошлого поколения, и Nvidia, судя по всему, планирует исправить ситуацию, выпустив линейку GeForce RTX 50 Super с рядом улучшений.

Источник фото: NotebookCheck/Nvidia

Несколько дней назад Kopite7kimi сообщил, что Nvidia оснастит GeForce RTX 5080 Super видеобуфером объёмом 24 ГБ с чипами памяти GDDR7 32 Гбит/с, но сохранит то же самое количество ядер CUDA, что и у RTX 5080 — 10752.

Также информатор утверждал, что TDP новой модели будет превышать 400 Вт, но не назвал точных цифр, что сейчас исправляет Moore's Law Is Dead — по его информации, данный параметр для GeForce RTX 5080 Super составит 420 Вт и даже может быть увеличен до 450 Вт, если Nvidia посчитает этот шаг необходимым. Отмечается, что это на 60-90 Вт (17-25%) больше по сравнению со стандартной RTX 5080.

С учётом того, что Nvidia, судя по всему, не планирует увеличивать количество ядер для RTX 5080 Super, повышение TDP позволит повысить частотные характеристики видеокарты, обеспечив рост производительности по сравнению с RTX 5080.