Модель будет представлена 22 мая текущего года.

Xiaomi готовится к предстоящему запуску своего нового смартфона Xiaomi 15S Pro, оснащённого чипсетом собственной разработки Xring O1, а основатель компании Лу Вейбинг даже опубликовал несколько фотографий, раскрывающих дизайн и некоторые особенности новинки, пишет издание NotebookCheck.

Изучив опубликованные изображения, журналисты издания полагают, что смартфон Xiaomi 15S Pro получит перископический телеобъектив, расположенный в квадратном модуле камеры, с эквивалентным фокусным расстоянием 120 мм, что соответствует возможностям Xiaomi 15 Pro. Ещё одной похожей деталью станет наличие у новинки 14-мм сверхширокоугольного модуля.

Предполагается, что основная камера получит объектив с диафрагмой f/1.44, а перископический телеобъектив будет иметь диафрагму f/2.5, что также аналогично возможностям Xiaomi 15 Pro.

Источник фото: NotebookCheck/Лу Вейбинг/TECHINFOSOCIALS

Ранее смартфон Xiaomi 15S Pro, оснащённый фирменным чипсетом Xring O1 и 16 ГБ оперативной памяти, был протестирован в бенчмарке AnTuTu, обойдя модель Xiaomi 15 Pro с чипом Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Официальная презентация смартфона Xiaomi 15S Pro состоится 22 мая текущего года.