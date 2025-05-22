Новинка набрала 2 535 163 балла

Компания Xiaomi готовится к запуску нового чипсета собственной разработки Xring O1, который ранее был протестирован в Geekbench в составе планшета Xiaomi Pad 7 Ultra и смартфона Xiaomi 15S Pro, а сейчас издание GSMArena опубликовало результаты теста новинки в бенчмарке AnTuTu.

На платформе Weibo был обнародован сравнительный тест двух моделей смартфонов от Xiaomi, где Xiaomi 15S Pro, оснащённый чипсетом Xring O1, вышел победителем, набрав в бенчмарке AnTuTu 2 535 163 балла, тогда как его соперник, Xiaomi 15 Pro, снабжённый чипом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, получил 2 515 259 очков.

Также на опубликованном изображении подтверждается, что чипсет Xring O1 способен достигать тактовой частоты 3.9 ГГц. Также видно, что Xiaomi 15S Pro, принимавший участие в тестировании, был оснащён 16 ГБ оперативной памяти, тогда как Xiaomi 15 Pro — 12 ГБ.

Источник фото: GSMArena

Отмечается, что бенчмарк AnTuTu оценивает и другие параметры устройства, что влияет на окончательную оценку.

Столь высокие результаты, демонстрируемые SoC Xring O1, весьма воодушевляют, хотя это вовсе не означает, что Xiaomi откажется от использования чипсетов Qualcomm в своих будущих мобильных устройствах — в частности, компания планирует одной из первых представить свои новые смартфоны с высокопроизводительным чипсетом следующего поколения Snapdragon 8 Elite 2, который должен быть официально представлен во второй половине сентября текущего года.