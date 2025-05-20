Производитель раскрыл дату проведения Snapdragon Summit.

Компания Qualcomm работает над высокопроизводительным чипсетом следующего поколения Snapdragon 8 Elite 2, подтвердив недавнюю утечку о том, что запуск нового чипа состоится раньше, чем предполагалось, пишет издание Gizmochina.

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Сообщается, что в ходе выступления на Computex 2025 глава компании Qualcomm Криштиану Амон заявил, что в текущем году Snapdragon Summit состоится в период с 23 по 25 сентября. Как и в прошлые годы, на данном мероприятии будут представлены новые продукты Qualcomm, причём не только для смартфонов — помимо ожидаемой презентации чипсета Snapdragon 8 Elite 2, представитель компании намекнул на анонс чипа Snapdragon X следующего поколения, предназначенного для ПК и ноутбуков.

Согласно предыдущим утечкам, чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 будет иметь целый ряд улучшений на фоне предшественника, в том числе обзаведётся фирменной архитектурой CPU второго поколения, сможет достигать более высокой тактовой частоты около 4.4 ГГц, получит увеличенный до 16 МБ выделенный кэш GPU и поддержку набора инструкций SME, что расширит его возможности.

Благодаря использованию 3-нм технологического процесса третьего поколения от TSMC, как ожидается, новый чипсет будет обладать повышенным на 4% быстродействием и уменьшенным на 9% энергопотреблением по сравнению с предшественником на равной частоте.

Первыми смартфонами, оснащёнными чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2, должны стать Xiaomi 16 и Xiaomi 16 Pro, а чуть позже к ним присоединятся Realme GT 8 Pro, OnePlus 14, iQOO 14, Redmi K90 Pro, Vivo X300 Ultra, Oppo Find X9 Ultra, Xiaomi 16 Ultra и ряд других.