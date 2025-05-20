Компания Nvidia, судя по всему, учла претензии относительно недостаточного объёма видеопамяти для целого ряда своих моделей видеокарт серии GeForce RTX 50, поэтому обновлённая линейка Super получит прибавку к объёму видеобуфера, что подтверждает свежая утечка от информатора Kopite7Kimi, раскрывшего ключевые характеристики предстоящей GeForce RTX 5080 Super, пишет издание NotebookCheck.
Источник фото: NotebookCheck/Nvidia
Сообщается, что игровая видеокарта Nvidia GeForce RTX 5080 Super будет оснащаться 24 ГБ видеопамяти (при 256-битной шине), что на 8 ГБ больше по сравнению со стандартной GeForce RTX 5080. Это также означает, что будут использованы чипы памяти по 3 ГБ каждый. Пропускная способность памяти увеличится до 1024 ГБ/с, что будет достигнуто благодаря более быстрым модулям памяти GDDR7 32 Гбит/с.
Интересно, что количество ядер CUDA по сравнению с GeForce RTX 5080 останется неизменным — по данным информатора, GeForce RTX 5080 Super получит графический процессор GB203-450-A1 с 10 752 ядрами. Хотя о частотах GPU не говорится, увеличенный до 400+ Вт показатель TDP может указывать на прирост частотных характеристик.
Ранее сообщалось, что видеокарты серии GeForce RTX 50 Super появятся в конце текущего года, но сейчас предполагается, что Nvidia может представить новинки чуть раньше.