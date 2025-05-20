Также новинку могут оснастить более быстрыми чипами памяти

Компания Nvidia, судя по всему, учла претензии относительно недостаточного объёма видеопамяти для целого ряда своих моделей видеокарт серии GeForce RTX 50, поэтому обновлённая линейка Super получит прибавку к объёму видеобуфера, что подтверждает свежая утечка от информатора Kopite7Kimi, раскрывшего ключевые характеристики предстоящей GeForce RTX 5080 Super, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Nvidia

Сообщается, что игровая видеокарта Nvidia GeForce RTX 5080 Super будет оснащаться 24 ГБ видеопамяти (при 256-битной шине), что на 8 ГБ больше по сравнению со стандартной GeForce RTX 5080. Это также означает, что будут использованы чипы памяти по 3 ГБ каждый. Пропускная способность памяти увеличится до 1024 ГБ/с, что будет достигнуто благодаря более быстрым модулям памяти GDDR7 32 Гбит/с.

Интересно, что количество ядер CUDA по сравнению с GeForce RTX 5080 останется неизменным — по данным информатора, GeForce RTX 5080 Super получит графический процессор GB203-450-A1 с 10 752 ядрами. Хотя о частотах GPU не говорится, увеличенный до 400+ Вт показатель TDP может указывать на прирост частотных характеристик.

Ранее сообщалось, что видеокарты серии GeForce RTX 50 Super появятся в конце текущего года, но сейчас предполагается, что Nvidia может представить новинки чуть раньше.