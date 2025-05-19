Новинка была протестирована в составе смартфона Xiaomi 15s Pro.

Чуть ранее в сети Интернет появились подтверждения о том, что Xiaomi представит чипсет собственной разработки под названием Xring 01 в конце текущего месяца, а сейчас бенчмарк Geekbench раскрывает ключевые характеристики предстоящей новинки, пишет издание Gizmochina.

В базе данных Geekbench чипсет Xring 01 представлен в составе смартфона Xiaomi 15s Pro, оснащённого 16 ГБ оперативной памяти и работающего под управлением Android 15, и имеет десятиядерную конфигурацию CPU – два высокопроизводительных ядра работают на тактовой частоте 3.9 ГГц, четыре производительных ядра достигают частоты 3.4 ГГц, два ядра эффективности функционируют на частоте 1.89 ГГц, тогда как два дополнительных ядра эффективности характеризуются показателем 1.8 ГГц. SoC снабжается графическим процессором Mali-G925 Immortalis.

Интересны и результаты тестирования чипсета от Xiaomi – в одноядерном/многоядерном тестах Xring 01 набрал 2413/8068 баллов, что примерно на 12/15 % больше показателей нового предтопового чипа от Qualcomm, Snapdragon 8s Gen 4.

Источник фото: Gizmochina

Ожидается, что следующая модель Xiaomi в данном сегменте, Xiaomi 16s Pro, дебютирующая в первой половине следующего года, продолжит использовать фирменный чипсет от производителя, вероятно, следующего поколения, тогда как Xiaomi 16 и 16 Pro оснастят флагманским чипом Snapdragon 8 Elite 2 от Qualcomm.