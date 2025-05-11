На глобальной арене новинка может появиться как Xiaomi 15 Civi.

Слухи о новом смартфоне Xiaomi Civi 5 Pro появились в сети Интернет ещё несколько недель назад, раскрыв ряд ключевых характеристик устройства, а сейчас информатор Digital Chat Station публикует некоторые подробности о дате запуска и спецификациях новинки, пишет издание Gizmochina.

Xiaomi Civi 4 Pro. Источник фото: Gizmochina

Информатор подтверждает, что смартфон Xiaomi Civi 5 Pro будет оснащён чипсетом Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, аккумуляторной батареей, ёмкость которой составит 6000 мА·ч, и 50-Мп телеобъективом хотя не сообщает, будет ли это стандартный или же перископический модуль.

Утверждается, что новинка обзаведётся OLED-экраном среднего размера, обрамлённым тонкими рамками, с четырьмя изогнутыми краями и разрешением 1.5K, а также камерами с улучшенными возможностями съёмки при слабой степени освещённости. Также модели приписывается наличие поддержки быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

Официальная презентация смартфона Xiaomi Civi 5 Pro, по данным информатора, состоится в Китае в мае текущего года. Ожидается, что новинка будет нацелена на молодых пользователей, ценящих стиль, и дебютирует в ценовом диапазоне от 3500 до 4000 юаней (от 485 до 550 долларов США). На мировом рынке устройство может появиться под названием Xiaomi 15 Civi.