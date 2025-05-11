Новинку оснастят OLED-экраном с разрешением 1.5K.

Компания Vivo готовится к запуску своих новых смартфонов серии Vivo S30, в том числе компактной модели Vivo S30 Pro Mini, дополнительными подробностями о характеристиках которой поделился информатор Digital Chat Station, пишет издание Gizmochina.

Vivo S30 Pro Mini (слева) и Vivo S30 (справа). Источник фото: Gizmochina

Сообщается, что смартфон Vivo S30 Pro Mini оснастят чипсетом MediaTek Dimensity 9400e, который, как ожидается, будет представлять собой улучшенную версию Dimensity 9300+ и дебютирует в ближайшее время.

Также информатор подтвердил, что новинка получит перископический телеобъектив с 50-Мп сенсором Sony IMX882, а также обзаведётся металлической средней рамкой и линейным двигателем оси X.

Ранее производитель сообщил, что компактный смартфон Vivo S30 Pro Mini будет снабжён 6.31-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1.5K и аккумулятором ёмкостью 6500 мА·ч. Кроме того, в предыдущих утечках говорилось, что новинка обзаведётся быстрой 100-Вт проводной и беспроводной зарядкой, а также сенсорами камер с разрешающей способностью 50, 8 и 50 Мп.

Ожидается, что компактный смартфон Vivo S30 Pro Mini будет презентован в Китае в конце текущего месяца, а за его пределами может дебютировать как Vivo X200 FE.