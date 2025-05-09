Производитель раскрыл дату анонса новинок.

Компания Honor готовится к запуску своих новых моделей смартфонов Honor 400 и Honor 400 Pro, раскрыв точную дату презентации новинок, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

В видеоролике, опубликованном производителем, указывается, что смартфоны Honor 400 и Honor 400 Pro будут официально презентованы 22 мая текущего года. В настоящее время неизвестно, где именно состоится презентация, поэтому в скором времени ожидаются дополнительные подробности.

В более ранних утечках говорилось, что стандартная модель, Honor 400, обзаведётся 6.55-дюймовой панелью, выполненной по технологии AMOLED, с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, чипсетом Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, 8 ГБ оперативной и 256/512 ГБ постоянной памяти, 200-Мп основной камерой, 12-Мп сверхширокоугольным модулем, 50-Мп камерой для селфи и видеозвонков и аккумуляторной батареей ёмкостью 5300 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт.

Смартфон Honor 400 Pro, как утверждается, получит 6.7-дюймовую OLED-панель с разрешением 1080x2412 точек, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ постоянной памяти, 200-Мп основную камеру с оптической стабилизацией изображения, соседствующую с 12-Мп сверхширокоугольным модулем, 50-Мп телеобъективом и светодиодной вспышкой, 50-Мп селфи-камеру, дополненную датчиком глубины, и кремний-углеродный аккумулятор на 5300 мА·ч, поддерживающий быструю проводную 100-Вт зарядку.

Ожидается, что стоимость Honor 400 и Honor 400 Pro будет стартовать от 499 и 799 евро соответственно.