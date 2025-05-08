Владельцы смартфона смогут предварительно оценить возможности Android 16.

Ещё несколько недель назад смартфоны серии Pixel от Google были единственными моделями, владельцы которых могли установить предварительную версию Android 16 на свои устройства, но недавно список пополнился смартфонами от ряда производителей, в том числе моделью от Honor, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Сообщается, что смартфон Honor Magic 7 Pro получил поддержку Android 16 Beta 3, что позволяет обладателям данной модели предварительно оценить возможности ОС. Перед обновлением рекомендуется сделать резервную копию важных данных, так как они могут оказаться недоступными. Для установки апдейта необходима MagicOS версии 9.0.0.165 или выше.

Устанавливать предварительную версию Android 16 советуют только опытным пользователям, так как в процессе обновления можно столкнуться с рядом трудностей. Подробное руководство, описывающее необходимые шаги для апдейта, доступно на специальной странице производителя.

Ожидается, что Google представит стабильную версию Android 16 в мае или июне текущего года.