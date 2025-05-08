Ожидаемая стоимость новинки составит менее 1000 евро.

Компания Samsung в текущем году должна выпустить не только свои топовые складные смартфоны Galaxy Z Flip7 и Galaxy Z Fold7, но и более дешёвую модель, Galaxy Z Flip7 FE, ключевые характеристики которой, судя по информации от Techmaniacs, будут соответствовать прошлогоднему Galaxy Z Flip6, пишет издание NotebookCheck.

Samsung Galaxy Z Flip6. Источник фото: GSMArena

Если ранее говорилось о том, что доступный складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip7 FE получит чипсет Exynos 2400, то свежие данные указывают на наличие флагманского чипа прошлого поколения Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Также новинке приписывается наличие 6.7-дюймового основного дисплея LTPO AMOLED с частотой обновления 120 Гц, 3.4-дюймового внешнего экрана, 12 ГБ оперативной памяти, 50-Мп основной камеры, дополненной 12-Мп сверхширокоугольным объективом, 10-Мп камеры для селфи и видеозвонков, пылевлагозащищённого корпуса, соответствующего рейтингу IP48, аккумуляторной батареи ёмкостью 4000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки мощностью 25 и 15 Вт соответственно.

Судя по характеристикам, новинка является ребрендингом представленного в прошлом году Galaxy Z Flip6, что не выглядит чем-то новым на рынке мобильных устройств, так как некоторые производители применяют аналогичную практику. Ожидается, что стоимость Samsung Galaxy Z Flip7 FE составит менее 1000 евро.