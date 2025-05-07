В этот день будет запущена как настольная, так и мобильная версии.

После череды слухов о периоде запуска игровой видеокарты среднего класса GeForce RTX 5060 компания Nvidia раскрыла официальную дату запуска своей новой модели, пишет издание Neowin.

Источник фото: Nvidia

Nvidia подтвердила, что игровая видеокарта GeForce RTX 5060 появится в продаже по всему миру 19 мая текущего года. Интересно, что примерно в этот же период будет представлена и Radeon RX 9060 XT, поэтому текущий месяц обещает быть интересным для геймеров.

В более ранних утечках говорилось, что настольная игровая видеокарта Nvidia GeForce RTX 5060 получит графический процессор GB206 с 3840 ядрами и тактовой частотой до 2.5 ГГц, 8 ГБ видеопамяти GDDR7 28 Гбит/c и 128-битную шину.

С учётом характеристик, новинка со стартовым ценником 299 долларов США должна стать неплохим выбором для игр в разрешении Full HD, хотя видеобуфер объёмом 8 ГБ может стать ограничивающим фактором в некоторых из современных тайтлов, что ранее было показано на примере GeForce RTX 5060 Ti. Конечно, не стоит забывать о поддержке серией GeForce RTX 50 ряда новых технологий от Nvidia, таких как мультикадровая генерация в DLSS 4, которые способны дополнительно повысить fps в играх.

Помимо настольной версии GeForce RTX 5060 компания Nvidia объявила об одновременном выпуске и её мобильного варианта в составе ноутбуков, стоимость которых будет стартовать от 1099 долларов США.