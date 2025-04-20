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GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ заметно уступает версии с 16 ГБ видеопамяти в требовательных играх
Современные игры требуют больших объёмов видеопамяти.

Несколько дней назад компания Nvidia выпустила две версии своей новой игровой видеокарты GeForce RTX 5060 Ti (с 8 и 16 ГБ видеопамяти), которые в современных играх могут заметно отличаться в производительности, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Nvidia

Сообщается, что тесты, опубликованные китайским обозревателем на платформе Bilibili, наглядно показывают разницу между двумя вариантами GeForce RTX 5060 Ti — в частности, в Horizon Zero Dawn Remastered версия, оснащённая 16 ГБ видеопамяти, в разрешении 1080p по среднему показателю fps опережает модификацию с 8 ГБ на 29 %, а в 1440p — на 16 %.

В Cyberpunk 2077 в разрешении 1440p с максимальными настройками графической составляющей и DLSS4 16-гигабайтная версия RTX 5060 Ti опережает 8-гигабайтный вариант более чем в два раза. Включение Frame Generation в режиме 2x позволяет видеокартам поравняться в производительности, но более требовательный режим Frame Generation 4x вновь выводит вариант с 16 ГБ вперёд на 22 %.

Источник фото: Gizmochina

В играх, которые не так требовательны к объёму видеопамяти, GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ и 8 ГБ идут практически вровень. К сожалению, таких игр становится всё меньше, особенно уровня ААА, поэтому заплатить дополнительные 50 долларов (429 долларов) за модель с видеобуфером объёмом 16 ГБ выглядит разумным решением, особенно с учётом задела на будущее.

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#geforce rtx 5060 ti
Источник: gizmochina.com
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