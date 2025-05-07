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Смартфоны серии Meizu Note 16 будут представлены 13 мая 2025 года
Обе новинки будут обладать элегантным дизайном.

Компания Meizu готовится к запуску своей новой линейки смартфонов Note 16 — производитель раскрыл дату анонса новинок и некоторые дополнительные подробности, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Производитель сообщает, что смартфоны серии Meizu Note 16 будут официально представлены совместно с обновлённой системой Flyme AIOS 2 уже через несколько дней — прямая трансляция события состоится 13 мая 2025 года в 14:30 по времени Китая.

Новая линейка будет включать в себя две модели — Note 16 и Note 16 Pro. Обе новинки имеют элегантный дизайн корпуса со скруглёнными краями и плоскими рамками. Стандартная модель отличается модулем камеры восьмиугольной формы и изогнутой панелью, тогда как Pro-версия имеет круглый модуль камеры.

В более ранних утечках говорилось, что Meizu Note 16 оснастят 6.78-дюймовым LCD-экраном с разрешением FHD+, чипом Unisoc T765, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, двойной камерой на тыльной стороне, представленной 50-Мп и 2-Мп сенсорами, 8-Мп камерой для селфи и видеозвонков на фронтальной панели и аккумуляторной батареей ёмкостью 6600 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 40 Вт, в то время как Meizu Note 16 Pro обзаведётся аккумулятором на 6150 мА·ч, поддерживающим быструю проводную 80-Вт зарядку.

Обе новинки будут поставляться с предустановленной Flyme AIOS 2 и целым рядом функций, расширяющих возможности пользователей.

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#meizu note 16
Источник: gizmochina.com
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