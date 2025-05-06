Новинка должна дебютировать в конце мая.

Компания iQOO готовится презентовать свою новую топовую модель Neo10 Pro+, информация о возможностях которой продолжает появляться в сети Интернет — сегодня стало известно о высочайших показателях предстоящей новинки в бенчмарке AnTuTu, пишет издание GSMArena.

Сообщается, что в тесте AnTuTu смартфон iQOO Neo10 Pro+, оснащённый высокопроизводительным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, набрал 3 311 557 баллов. Также утверждается, что новинка дополнительно получит специальное цветовое оформление, разработанное совместно с BMW M Motorsport.

Источник фото: GSMArena

В более ранних утечках говорилось, что новую модель оснастят 50-Мп основной камерой, соседствующей с 50-Мп сверхширокоугольным модулем, 16-Мп камерой для селфи и видеозвонков, аккумуляторной батареей ёмкостью 7000 мА·ч, поддерживающей быструю проводную 120-Вт зарядку, ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, стеклянной задней панелью и пластиковой средней рамкой.

Официальный запуск смартфона iQOO Neo10 Pro+ ожидается в конце мая текущего года.