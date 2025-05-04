Samsung может учесть ошибки, допущенные в процессе работы над One UI 7.

Запуск One UI 7 на базе Android 15 не был гладким — первая бета-версия оболочки вышла лишь в декабре прошлого года, а развёртывание стабильного варианта началось в апреле и до сих пор продолжается. К счастью, Samsung, судя по всему, учла свои ошибки, поэтому ситуация с выходом One UI 8 будет значительно лучше, что следует из сообщения информатора Tarun Vats, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Как утверждает информатор, в настоящее время известно, что Samsung может выпустить первую предварительную версию One UI 8 уже в июне текущего года, конечно, если в планы не вмешаются непредвиденные обстоятельства.

Как и One UI 7, следующая версия оболочки первоначально будет доступна для ограниченного количества моделей Samsung, в частности серии Galaxy S25 и складных смартфонов Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6.

Ранее в сети Интернет появлялись утечки о том, что южнокорейский производитель тестирует One UI 8 на некоторых своих устройствах, а чуть позже были опубликованы скриншоты и видео с демонстрацией некоторых возможностей новой оболочки.

Ожидается, что One UI 8.0 не будет содержать большое количество улучшений по сравнению с One UI 7.0, в основном предлагая лишь некоторые изменения пользовательского интерфейса и расширенные функции с использованием технологий искусственного интеллекта.

Первыми моделями с предустановленной One UI 8 на основе Android 16, как сообщалось ранее, могут стать складные смартфоны Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7, которые должны быть представлены в июле текущего года.