Компания рекомендует переходить на новейшую версию ОС.

Компания Microsoft приступила к глобальному распространению своей наиболее современной версии ОС Windows 11 24H2 осенью прошлого года, а сейчас объявляет о том, что процесс развёртывания достиг своей финальной фазы, пишет издание Neowin.

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На своём официальном сайте Microsoft сообщила о том, что постепенное развёртывание Windows 11 24H2 подошло к завершающему этапу. Пользователи могут обновиться до новейшей версии ОС в Центре обновления Windows, выбрав раздел «Проверить наличие обновлений» — в том случае, если устройство готово к апдейту, будет доступна опция «Загрузить и установить Windows 11 версии 24H2».

Отмечается, что в настоящее время ещё не сняты некоторые блокировки, которые не позволяют обновиться до Windows 11 24H2 из-за проблем с программной или аппаратной частью. В этом случае пользователям необходимо дождаться момента устранения неполадок со стороны Microsoft или разработчиков программного обеспечения.

Редакции Home и Pro ОС Windows 11 версий 23H2 и 22H2 должны получить обновление до Windows 11 24H2 в автоматическом режиме. Пользователи могут выбрать время установки апдейта или отложить обновление на более поздний период.

Компания Microsoft рекомендует как можно скорее перейти на современную Windows 11 24H2, чтобы воспользоваться всеми её преимуществами, которые она постоянно рекламирует.