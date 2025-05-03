Новинка будет иметь ряд улучшений по сравнению с предшественником.

Компания OnePlus работает над своим новым смартфоном среднего класса Nord 5, который придёт на смену Nord 4 и получит ряд улучшений, пишет издание GSMArena.

OnePlus Nord 4. Источник фото: Gizmochina

Сообщается, что смартфон OnePlus Nord 5 оснастят плоской OLED-панелью с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, а также ещё не дебютировавшим чипсетом MediaTek Dimensity 9400e, чуть уступающим стандартному Dimensity 9400 по характеристикам, что является заметным улучшением по сравнению с SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 в составе модели предшествующего поколения, Nord 4.

На задней панели новинки расположится 50-Мп основная камера с оптической стабилизацией изображения, дополненная 8-Мп сверхширокоугольным модулем, а на фронтальной стороне разместится камера для селфи и видеозвонков, представленная 16-Мп сенсором.

Автономную работу устройства, как утверждается, будет обеспечивать аккумуляторная батарея ёмкостью 7000 мА·ч с поддержкой быстрой 100-Вт зарядки, тогда как Nord 4 снабжён аккумулятором на 5500 мА·ч, хоть и с поддержкой зарядки аналогичной мощности.

Также новинке приписывается наличие стеклянной задней панели, пластиковой средней рамки, сканера отпечатков пальцев, встроенного в экран, двух динамиков и ИК-модуля.

Ожидается, что стартовая стоимость смартфона OnePlus Nord 5 в индийской рознице составит 30 000 рупий (355 долларов США), а запуск состоится в ближайшие недели.