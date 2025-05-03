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Oppo Reno 14 на Dimensity 8400 до 62 % быстрее своего предшественника в тесте Geekbench
Запуск модели ожидается в конце мая.

Компания Oppo готовится к запуску двух новых смартфонов серии Reno 14, что подтверждает появление стандартной модели на сайте Geekbench, пишет издание 91mobiles.

В базе данных Geekbench смартфон Oppo Reno 14 указан с модельным номером PKZ110, 12 ГБ оперативной памяти, ОС Android 15 и чипсетом с конфигурацией, соответствующей SoC MediaTek Dimensity 8400.

В одноядерном и многоядерном тестах образец набрал 1612 и 6404 балла соответственно, что на 28 и 62 % больше по сравнению с моделью предшествующего поколения, Oppo Reno 13, оснащённой чипсетом Dimensity 8350.

Источник фото: 91mobiles

На опубликованных ранее рендерах Reno 14 представлены с прямоугольным модулем камеры на задней панели и алюминиевой средней рамкой.

В более ранних утечках сообщалось, что модели новой линейки, Reno 14 и Reno 14 Pro, лишатся изогнутых дисплеев, получив взамен плоские экраны, но унаследуют те же размеры и ряд характеристик от своих предшественников. Также новинкам приписывается наличие аккумулятора ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт и перископического телеобъектива, хотя некоторые источники говорят, что он будет доступен только в Pro-версии.

Ожидается, что запуск серии Oppo Reno 14 в Китае состоится в конце мая текущего года, а глобальный дебют произойдёт чуть позже.

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#oppo reno 14
Источник: 91mobiles.com
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