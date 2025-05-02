Модель появилась в базе данных Geekbench.

Компания iQOO готовится к глобальному запуску своего смартфона Neo10, дебютировавшего в Китае ещё в ноябре прошлого года, о чём свидетельствует появление модели для мирового рынка в базе данных Geekbench, пишет издание GSMArena.

В бенчмарке Geekbench глобальная версия iQOO Neo10 с модельным номером I2405 представлена с недавно дебютировавшим чипсетом Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, тогда как китайский вариант поставляется с чипом Snapdragon 8 Gen 3. Также тестируемый экземпляр имел 12 ГБ оперативной памяти и работал под управлением ОС Android 15.

В одноядерном тесте образец набрал 2093 балла, а в многоядерном получил 6836 очков, что примерно соответствует результатам моделей с чипсетом Snapdragon 8 Gen 3.

Источник фото: GSMArena

В том случае, если глобальная версия будет отличаться от китайского варианта только моделью чипсета, iQOO Neo10 для мирового рынка может получить 6.78-дюймовую панель LTPO AMOLED с разрешением 1260x2800 точек, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, 50-Мп основную камеру, 8-Мп сверхширокоугольный объектив и 16-Мп селфи-камеру.

Ожидается, что iQOO Neo10 может дебютировать на глобальном рынке в ближайшие недели.