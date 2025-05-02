Корпорация поспешила успокоить своих инвесторов, но рынок уже отреагировал.

Несколько часов назад праздничное расслабленное настроение было нарушено новостью от разработчиков Grand Theft Auto VI, Rockstar Games, которые объявили о переносе запуска новой части игровой серии на более поздние сроки — если ранее говорилось о релизе осенью текущего года, то в свежем сообщении указана более чёткая, но поздняя дата — 26 мая 2026 года.

Источник фото: NotebookCheck/Rockstar Games

Хотя разработчики заверили фанатов Grand Theft Auto о том, что волноваться не стоит, новость о переносе GTA 6 не слишком порадовала инвесторов Take-Two Interactive, которая является материнской компанией Rockstar Games, поэтому корпорации пришлось спешно выпускать пресс-релиз, чтобы успокоить волнения среди своих партнёров, пишет издание PC Gamer.

Как отметил глава Take-Two Interactive Штраус Зельник, в корпорации поддерживают желание Rockstar Games выпустить качественный продукт, хоть для этого и понадобится больше времени.

К превеликому сожалению для компании, рынок ценных бумаг отреагировал как и подобает — по данным издания Financial Times, после сообщения о задержке запуска GTA 6 акции Take-Two Interactive рухнули на 15 %.

Как бы то ни было, компания уверяет своих инвесторов, что перенос запуска Grand Theft Auto VI не окажет негативного влияния на их доходы, а 2026 и 2027 финансовые годы будут весьма успешными.