Релиз Grand Theft Auto VI задержится.

Долгое время разработчики ожидаемой многими фанатами новой части игровой серии Grand Theft Auto твердили, что GTA 6 выйдет осенью 2025 года, но сегодня перенесли релиз на более поздний период, пишет издание Neowin.

Источник фото: NotebookCheck/Rockstar Games

В своём официальном заявлении представители Rockstar сообщили, что компания подходит к разработке каждой своей игры с ответственностью, ставя перед собой цель превзойти ожидания геймеров, и Grand Theft Auto VI не является исключением, поэтому для того, чтобы выпустить качественный продукт, разработчикам необходимо чуть больше времени.

Помимо разочарования по поводу факта переноса GTA VI на более поздний период, есть и положительный момент — наконец-то была озвучена точная дата выхода Grand Theft Auto VI — новая часть игровой серии GTA выйдет 26 мая 2026 года.

Разработчики благодарят геймеров за терпение и просят извинить за непредвиденную задержку, обещая выпустить впечатляющий продукт. В ближайшем будущем Rockstar обещает опубликовать больше подробностей о GTA 6.

В настоящее время известна только дата релиза Grand Theft Auto VI для игровых консолей Xbox Series X/S и PlayStation 5, тогда как период запуска игры на ПК неизвестен.