Microsoft Edge, являющийся ближайшим преследователем, заметно отстаёт

Ситуация на глобальном рынке ОС не является статичной, что следует из недавно опубликованного материала, где Windows 11 постепенно подбирается к позициям Windows 10, чего не скажешь о мировом рынке браузеров, где наблюдается застой, пишет издание Neowin.

Источник фото: PC World/Google

Сообщается, что свежий отчёт сервиса Statcounter демонстрирует, что за последний год Google Chrome остаётся безоговорочным лидером среди всех браузеров в мире, в апреле текущего года имея долю 65.02 % и потеряв за месяц всего 0.62 %. Ближайший преследователь, Microsoft Edge, за год набрал всего 0.32 % и в прошлом месяце был установлен на 13.29 % ПК и ноутбуков, несмотря на популярность ОС Windows, в составе которой он поставляется.

Источник фото: Neowin/Statcounter

В некоторых странах дела у Edge идут чуть получше, в частности в Великобритании, хотя доли в 21.78 % всё равно не хватает, чтобы хотя бы приблизиться к показателю Chrome, составившему 52.45 %, тогда как в других регионах ситуация ровно противоположная — в Индии Edge имеет всего 5.65 % поклонников, а у Chrome клиентская база достигла 86.22 %.

Браузер Apple Safari в апреле текущего года занял 7.95 % мирового рынка, потеряв 0.3 % за месяц, что не помешало ему оказаться на третьей позиции, Firefox очутился на четвёртом месте с долей 6.14 % (+0.12 %), а замыкает пятёрку лидеров Opera с показателем 3.04 % (+0.1 %).