Сменные аксессуары могут заметно расширить возможности устройства.

Samsung работает над мобильным устройством, имеющим модульную структуру и позволяющим использовать сменные компоненты, в частности, объективы — это следует из патента, поданного в WIPO компанией Samsung Electronics, пишет издание 91mobiles.

Изображение для иллюстрации. Источник фото: Moment

В патенте описывается мобильное устройство, состоящее из четырёх основных компонентов — корпуса, узла объектива, датчика изображения и привода. Корпус является основой, которая вмещает остальные компоненты устройства, датчик изображения захватывает данные с объектива, который представляет собой сменный узел, а привод (их может быть несколько) обеспечивает автофокусировку и стабилизацию.

Для определения типа объектива может использоваться несколько методов, в частности, идентификация при помощи метки, магнита внутри линзы или резистора, после чего будет производиться настройка ряда требуемых параметров.

Источник фото: 91mobiles

Отмечается, что данная концепция предполагает возможность использования не только сменных объективов, но и других компонентов, таких как вспышка, аккумуляторная батарея, дисплей или вентилятор. Это значительно расширит возможности устройства, позволив владельцу приобретать и устанавливать дополнительные компоненты в случае необходимости.

В настоящее время неизвестно, выпустит ли Samsung подобное устройство в ближайшее время, или оно так и останется на стадии концепта.