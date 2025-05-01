Ожидается, что новинка будет запущена в ближайшие недели.

В ближайшее время бренд Poco должен пополниться новым смартфоном серии F7 – к уже дебютировавшим F7 Pro и F7 Ultra добавится стандартная модель, F7, которая уже прошла сертификацию IMDA, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Сообщается, что смартфон Poco F7 указан в базе данных IMDA с модельными номерами 25053PC47G и 25053PC47I — эти версии будут предназначены для глобального рынка и Индии соответственно.

В предыдущих утечках говорилось, что Poco F7 может представлять собой ребрендинг Redmi Turbo 4 Pro, который совсем недавно дебютировал в Китае, на что намекают и модельные номера устройств — Redmi Turbo 4 Pro имеет индекс 25053RT47C, отличающийся от Poco F7 только буквенными суффиксами. Предполагается, что обозначение «RT» указывает на бренд Redmi, тогда как «PC» — на Poco.

Если это действительно так, то Poco F7 может получить 6,83-дюймовую AMOLED-панель с разрешением 1280x2772 точек, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит, SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, 12/16 ГБ оперативной и 256/512 ГБ/1 ТБ постоянной памяти, 50-Мп основную камеру с оптической стабилизацией изображения, дополненную 8-Мп сверхширокоугольным модулем, и 20-Мп селфи-камеру.

Смартфон Redmi Turbo 4 Pro оснащается аккумуляторной батареей на 7550 мА·ч с поддержкой быстрой 90-Вт проводной зарядки, но для глобальной модели ёмкость может быть уменьшена, как это уже бывало ранее.

С учётом того, что смартфон Poco F7 появился на сайте сертификации, предполагается, что новинка дебютирует в ближайшие недели.