Новинки должны дебютировать в мае текущего года.

Компания Honor готовится к запуску своих новых смартфонов серии Honor 400 — новинки уже прошли сертификацию 3C, а информатор Digital Chat Station раскрыл некоторые характеристики новых моделей, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

В базе данных 3C смартфоны Honor 400 и Honor 400 Pro с модельными номерами DNN-AN00 и DNP-AN00 указаны с поддержкой зарядных устройств мощностью 80 и 90 Вт соответственно.

Как утверждает информатор Digital Chat Station, смартфон Honor 400 оснастят 6.55-дюймовой плоской панелью OLED LTPS с разрешением 1.5K, чипсетом Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 или Gen 4 и 200-Мп основной камерой, тогда как модель Honor 400 Pro получит 6.7-дюймовый дисплей OLED LTPS с изгибами по четырём сторонам, чип Snapdragon 8 Gen 3 и 200-Мп основной сенсор, дополненный 50-Мп телеобъективом.

Обе новинки, как сообщается, обзаведутся металлической средней рамкой, тонким корпусом и аккумуляторной батареей нового поколения ёмкостью как минимум 7000 мА·ч.

Ожидается, что официальная презентация Honor 400 и Honor 400 Pro состоится в Китае в мае текущего года.