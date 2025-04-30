Новая функция расширит возможности пользователей.

В настоящее время Samsung занята развёртыванием стабильного варианта One UI 7.0, но уже работает над следующей версией оболочки, One UI 8.0, которая получит ряд полезных функций, в том числе возможность пересказа содержания любого видеоролика, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Сообщается, что в One UI 8.0 появится новый инструмент в составе Galaxy AI, при помощи которого пользователю не нужно будет смотреть видеоролик, чтобы узнать, о чём он — за него это сделает система с искусственным интеллектом, предоставив краткое изложение ключевых моментов. Данная функция будет доступна для видео на любом сайте.

Отмечается, что в настоящее время некоторые платформы предоставляют аналогичные возможности, но благодаря тесной интеграции в One UI 8.0 пользователь сможет воспользоваться новой функцией быстрее и эффективнее.

Среди других изменений One UI 8.0 выделяется улучшенный пользовательский интерфейс, основанный на редизайне One UI 7.0, обновлённые приложения, более плавная анимация и усиленный родительский контроль.

Ожидается, что Samsung начнёт развёртывание One UI 8 на базе Android 16 в начале второй половины текущего года, а первыми устройствами, дебютировавшим с новейшей оболочкой, станут Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7.