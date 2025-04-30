Дебют новинки ожидается в октябре текущего года.

Компания Xiaomi работает над своим новым компактным смартфоном Xiaomi 16, оснащённым флагманским чипсетом следующего поколения, данными о некоторых особенностях которого поделился информатор Smart Pikachu, пишет издание Gizmochina.

Xiaomi 15. Источник фото: Gizmochina

Сообщается, что смартфон Xiaomi 16 оснастят 6.3-дюймовым OLED-экраном, обрамлённым тончайшими рамками, 50-Мп тройной камерой, тонким и лёгким корпусом и новейшей HyperOS 3.0 на базе Android 16.

Хотя в сообщении не приводится информации, раскрывающей точную ёмкость аккумулятора новинки, информатор утверждает, что Xiaomi 16 будет располагать самой ёмкой батареей среди всех моделей, представленных в сегменте компактных смартфонов с 6.3-дюймовым экраном.

Предполагается, что ёмкость аккумуляторной батареи новинки может составить 7000 мА·ч, что заметно больше OnePlus 13T, представленного с аккумулятором на 6260 мА·ч и 6.32-дюймовой панелью.

В более ранней утечке говорилось, что новинка обеспечит более качественную фотосъёмку по сравнению с моделью предшествующего поколения благодаря наличию перископического телеобъектива.

Ожидается, что смартфоны Xiaomi 16 и Xiaomi 16 Pro дебютируют в октябре текущего года в качестве первых моделей, оснащённых чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2.