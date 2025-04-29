Модель оснащается чипсетом Snapdragon 8 Gen 3.

Компания Nubia презентовала не только свой топовый камерофон Nubia Z70S Ultra с рядом улучшений по сравнению с оригинальной моделью, но и планшет Tablet Pro, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Планшет Nubia Tablet Pro оснащён 10.9-дюймовой LCD-панелью с разрешением 2880x1800 точек, частотой обновления 144 Гц, соотношением сторон 16:10 и 10-битной цветовой палитрой, чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем ёмкостью до 1 ТБ.

Питает новинку аккумуляторная батарея ёмкостью 10100 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Устройство снабжается четырьмя динамиками с поддержкой DTS:X, системой охлаждения, отводящей излишек тепла от чипсета к алюминиевой рамке планшета, и разъёмами Pogo pin, что позволяет подсоединять дополнительную клавиатуру с тачпадом, распознающим более двенадцати жестов, которую можно приобрести за отдельную плату.

Также новинка поддерживает ввод при помощи стилуса и может устанавливаться под углом 45 градусов. На выбор покупателю предлагаются чёрный (Titanium Black) и серебристый (Aurora Silver) цветовые варианты. Толщина устройства составляет 7.3 мм при весе 523 г.

Стоимость планшета Nubia Tablet Pro в китайской рознице стартует от 2800 юаней (385 долларов США) за базовую версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, вариант 12 ГБ+256 ГБ предлагается за 3000 юаней (412 долларов США), модификация 16 ГБ+512 ГБ стоит 3400 юаней (467 долларов США), а топовая конфигурация 16 ГБ+1 ТБ оценена в 4000 юаней (549 долларов США). На глобальном рынке новинка должна дебютировать 13 мая.