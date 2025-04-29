Новинка получила ряд улучшений на фоне оригинальной модели.

Компания Nubia обновляет свой камерофон Z70 Ultra, выпустив модель Z70S Ultra с рядом улучшений, пишет издание GSMArena.

Основная камера смартфона Nubia Z70S Ultra получила 50-Мп датчик OmniVision Light Fusion 900 размером 1/1.3 дюйма, тогда как оригинальный Z70 Ultra оснащается меньшим сенсором Sony IMX906 (1/1.56 дюйма), а также 35-мм объектив с фиксированной диафрагмой f/1.7 взамен объектива с переменной диафрагмой f/1.6-f/4.0, которым снабжается предшественник.

Дополняет основную камеру новинки 70-мм телеобъектив (f/2.48) с датчиком размером 1/2 дюйма и 50-Мп 13-мм сверхширокоугольный объектив (f/2.0) с углом обзора 122 градуса и автофокусом, что позволяет делать макроснимки с расстояния около 2.5 см.

На боковой грани камерофона располагается специальная клавиша затвора, позволяющая быстро запустить камеру даже в том случае, если устройство заблокировано.

Ещё одним улучшением становится аккумуляторная батарея — если у Z70 Ultra её ёмкость составляла 6150 мА·ч, то у Z70S Ultra данный параметр возрос до 6600 мА·ч, тогда как быстрая проводная 80-Вт зарядка сохранилась. Кроме того, на смену защитному стеклу Longxi второго поколения пришло Gorilla Glass 7i.

В остальном же новинка похожа на оригинальную модель, располагая 6.85-дюймовой 10-битной OLED-панелью BOE Q9+ с разрешением 1216x2688 точек, частотой обновления 144 Гц, ШИМ-затемнением 2592 Гц и охватом 100 % цветового пространства DCI-P3, чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, оперативной памятью LPDDR5X и хранилищем UFS 4.0.

Источник фото: GSMArena

Модель имеет защиту от пыли и влаги с рейтингом IP68/IP69, заднюю панель с имитацией кожи и селфи-камеру, спрятанную под дисплеем. Новинка поставляется в цветовых оформлениях Twilight и Melting Gold.

Стоимость камерофона Nubia Z70S Ultra в китайской рознице начинается от 4600 юаней (630 долларов США) за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, вариант 16 ГБ+512 ГБ оценён в 5000 юаней (685 долларов США), модификация 16 ГБ+1ТБ стоит 5600 юаней (770 долларов США), а конфигурация 24 ГБ+1ТБ предлагается за 6300 юаней (865 долларов США). Глобальный запуск новинки запланирован на 13 мая текущего года.