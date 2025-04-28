Запуск новой модели ожидается в ближайшее время.

Компания Huawei работает над своей новой моделью умных часов Huawei Watch 5, которая недавно появилась в базе данных NBTC, раскрыв поддержку LTE — издание 91mobiles совместно с информатором Sudhanshu Ambhore публикует рендеры новинки, а также данные о её стоимости в Европе.

На опубликованных изображениях смарт-часы Huawei Watch 5 представлены с круглым циферблатом, обрамлённым узкими рамками, и вращающейся головкой, расположенной справа и соседствующей с физической кнопкой и выступающим модулем прямоугольной формы с овальными краями и двумя вырезами, который может служить для зарядки.

Циферблат устройства демонстрирует, что будут поддерживаться такие важные функции, как счётчик шагов, количество потраченных калорий и показатель SpO2.

Сообщается, что умные часы Huawei Watch 5 будут доступны в чёрном, белом, голубом, коричневом, золотистом и зелёном цветовых оформлениях со стальным или силиконовым ремешком. Также может быть представлен вариант с ремешком, изготовленным из ткани. Новинка будет выпускаться в двух размерах — 42 и 46 мм.

Источник фото: 91mobiles

Стоимость смарт-часов Huawei Watch 5 на европейском рынке составит 499, 549 и 649 евро в зависимости от версии. Ожидается, что новинка будет представлена в ближайшее время.