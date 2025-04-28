Первыми моделями с новым чипсетом могут стать Xiaomi 16 и 16 Pro.

Компания Qualcomm работает над своим высокопроизводительным чипсетом следующего поколения, который придёт на смену Snapdragon 8 Elite и, предположительно, получит название Snapdragon 8 Elite 2 – как следует из сообщения информатора Digital Chat Station, новый чип выйдет раньше, чем предполагалось, пишет издание Gizmochina.

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В более ранних утечках говорилось, что чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 должен быть представлен в октябре 2025 года, но свежие данные указывают на то, что его официальная презентация состоится уже в сентябре. Перенос даты анонса на более ранний объясняется тем, что Qualcomm рассчитывает навязать борьбу Apple с её новым поколением iPhone, которое также должно дебютировать в сентябре.

Ожидается, что Snapdragon 8 Elite 2 получит CPU второго поколения собственной разработки и сможет достигать тактовой частоты 4.4 ГГц, что чуть выше показателей предшественника (4.32 ГГц). Кроме того, новинке приписывается наличие улучшенного графического процессора с увеличенным до 16 МБ объёмом кэша, производительность которого повысится на 30 %.

Кроме того, новинка, как утверждается, получит новый набор инструкций SME для более быстрой обработки графики и мультимедиа. Чипсет будет производиться по 3-нм технологическому процессу TSMC третьего поколения, что дополнительно позволит увеличить быстродействие на 4% при снижении энергопотребления на 9% на той же частоте.

Первыми мобильными устройствами, которые получат новейший чипсет Snapdragon 8 Elite 2, как ожидается, станут Xiaomi 16 и 16 Pro. Позже к ним должны присоединиться Xiaomi 16 Ultra, Redmi K90 Pro, Realme GT 8 Pro, OnePlus 14, Vivo X300 Ultra, iQOO 14 и Oppo Find X9 Ultra, ряд из которых дебютирует в следующем году.