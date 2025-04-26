Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
iQOO Neo10 Pro+ получит 6.82-дюймовый дисплей, чип Snapdragon 8 Elite и 50-Мп основную камеру
Новинка будет поддерживать 120-Вт зарядку.

В ближайшее время ассортимент бренда iQOO должен пополниться новым смартфоном Neo10 Pro+, который, судя по утечке, имеет ряд отличий от дебютировавшего ранее Neo10 Pro, пишет издание GSMArena.

iQOO Neo10 Pro. Источник фото: GSMArena

Утверждается, что iQOO Neo10 Pro+ будет оснащаться 6.82-дюймовым дисплеем с разрешением 2K, флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 50-Мп основной камерой на задней панели, дополненной 8-Мп сверхширокоугольным объективом, 16-Мп селфи-камерой на фронтальной панели и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт.

Таким образом, iQOO Neo10 Pro+ будет отличаться от Neo10 Pro меньшим разрешением сверхширокоугольного модуля (8 Мп вместо 50 Мп) и чипсетом (Pro-версия оснащена SoC MediaTek Dimensity 9400), но получит экран большего размера и с более высоким разрешением.

К сожалению, информации о периоде запуска смартфона iQOO Neo10 Pro+ в настоящее время не имеется.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#iqoo neo10 pro+
Источник: gsmarena.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Radeon RX 9070 XT обнаружили память Samsung GDDR6
12
Секретная гиперзвуковая ракета «Темный орел» успешно стартовала с мыса Канаверал
1
Орбитальный аппарат впервые сфотографировал движущийся марсоход Curiosity
+
Разборка Nintendo Switch 2 подтвердила использование чипсета Nvidia Tegra T239 и памяти SK Hynix
+
Показан самый детализированный снимок Солнца за всю историю наблюдений
+
Предчувствие кризиса вызвало рост спроса на старые процессоры Intel
4
Опубликован предполагаемый график развёртывания HyperOS 2.2 для моделей Xiaomi и Redmi
+
На Украине с июля сетевое напряжение увеличится с текущих 220 до "идеальных" 230 вольт
+
Инсайдер показал мини-флагманы Xiaomi, Oppo, Vivo и OnePlus рядом друг с другом
+
Создатель Fallout рассказал, что его попросили уничтожить все рабочие материалы оригинальной игры
1
Физики создали детекторы для исследования пространства и времени
+
Casio выпустила графический калькулятор fx-CG100 ClassWiz с поддержкой MicroPython
1
Casio выпустила ограниченную серию часов G-Shock в коллаборации с художником Mooze
+
Casio подтвердила характеристики и цены новых солнечных часов AQ-S820
+
В Калининграде будут собирать корейские автомобили с 5-летней гарантией
+
Более 70% российских таксистов не хотят ездить на авто отечественного производства
3
Трамп объяснил, в чём заключается уступка России при заключении соглашения с Украиной
+
Pebble представила Core 2 Duo с адаптером для зарядки и 30-дневной батареей
+
Польша готовится подписать контракт с Южной Кореей на поставку подлодок
3
Появились новые сведения об обновлении Windows 11 25H2
+

Популярные статьи

Почему нет разницы между процессорами AMD и Intel, а геймерам нет смысла покупать дорогой камень
36
Обновлён новый способ распространения ПО для Linux без репозиториев - Installer-SH v2.2
23
Появились первые фотографии новейшего китайского истребителя-невидимки J-36
4
В XDA перечислили 7 распространенных мифов о производительности ПК в играх
40
Xbox 360 и Freeboot - как обновить прошивку на ретроконсоли
1
Реально ли платить криптой в российских магазинах - действительно рабочий и законный способ
3
«Хабблу» 35 лет — вспоминаем 10 самых важных открытий космического телескопа
3
В Китае разработали новый тип квантового сенсора для обнаружения подводных лодок
3
В поисках игр для Linux: Alien Blaster, Amoebax, Amphetamine, Angband, Animals, Ardentryst
2
Тестируем RTX 3080 в The Last of Us Part II с последними патчами и без спойлеров
+

Сейчас обсуждают

VRoman
21:34
Загрузка ядер - это не показатель. Есть процессы которые резервируют ядро для себя загружая поток командой halt, чтобы диспетчер не вешал на это ядро ничего постороннего, а проц не сбрасывал частоту и...
В XDA перечислили 7 распространенных мифов о производительности ПК в играх
Evgeny Chezarin
21:30
Чимбалая упомянули на неолурк и заодно немного обоссали. neolurk. org /wiki /Installer-SH Пациент реально безнадежен.
В поисках игр для Linux: Alien Blaster, Amoebax, Amphetamine, Angband, Animals, Ardentryst
beltar
21:23
В игре я стараюсь смотреть в центр экрана, смещение важной информации на края - это плохо. А если монитор я должен рассматривать по частям, то зачем его делать больше?
В XDA перечислили 7 распространенных мифов о производительности ПК в играх
32Влад32
21:09
Я как дышали, как дышали!
Моделирование показало, что британская ПВО будет подавлена ​​возможной российской ракетной атакой
aleximus777
21:08
Да, тормоза длсс решает, а с длсс у меня проблем нет. Но вот артефакты при максимальных люменах имеют место быть. Беседка все допилит, тут я не сомневаюсь. Уже привык в новье не играть)
The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered — восторг зумеров и растерянность ветеранов
Dzhereli
21:06
Надо каждый месяц откладывать по миллиону рублей. Все легко и просто.
Финансовый аналитик рассказал как проще накопить на квартиру при высокой ключевой ставке
Александр Багров
21:06
Налесь на нем можно будет запустить дум
Casio выпустила графический калькулятор fx-CG100 ClassWiz с поддержкой MicroPython
aleximus777
21:03
У меня знакомый, реальный фанат, у него даже X3 грузилась... 40мин) Но... у него была мегаимперия, куча модов и так себе компик. Но очевидно, корни уходят глубоко. Полгига с моего ссд-шника грузятся ...
The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered — восторг зумеров и растерянность ветеранов
Бoтo -- Чaт
21:03
Узбагойтесь, цэ были британские учОные. КГ/АМ кака бычно.
Моделирование показало, что британская ПВО будет подавлена ​​возможной российской ракетной атакой
Henry Morgan
21:00
Ка же скучно я живу. Ну да ладно. *Когда пытался найти нормальные игры для Linux, но находил только мусор и игры для Windows с WINE костылями под видом игр для Linux...* - скажи как мне, собака с выр...
В поисках игр для Linux: Alien Blaster, Amoebax, Amphetamine, Angband, Animals, Ardentryst
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем