Новинка будет поддерживать 120-Вт зарядку.

В ближайшее время ассортимент бренда iQOO должен пополниться новым смартфоном Neo10 Pro+, который, судя по утечке, имеет ряд отличий от дебютировавшего ранее Neo10 Pro, пишет издание GSMArena.

iQOO Neo10 Pro. Источник фото: GSMArena

Утверждается, что iQOO Neo10 Pro+ будет оснащаться 6.82-дюймовым дисплеем с разрешением 2K, флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 50-Мп основной камерой на задней панели, дополненной 8-Мп сверхширокоугольным объективом, 16-Мп селфи-камерой на фронтальной панели и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт.

Таким образом, iQOO Neo10 Pro+ будет отличаться от Neo10 Pro меньшим разрешением сверхширокоугольного модуля (8 Мп вместо 50 Мп) и чипсетом (Pro-версия оснащена SoC MediaTek Dimensity 9400), но получит экран большего размера и с более высоким разрешением.

К сожалению, информации о периоде запуска смартфона iQOO Neo10 Pro+ в настоящее время не имеется.