Модель имеет 6.7-дюймовый OLED-дисплей и до 12 ГБ ОЗУ.

Компания Honor презентовала свой новый смартфон среднего класса Honor X70i с восьмиядерным чипсетом MediaTek и ёмким аккумулятором, пишет издание GSMArena.

Смартфон Honor X70i снабжён 6.7-дюймовой OLED-панелью с разрешением 1080x2412 точек, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3500 нит, чипсетом MediaTek Dimensity 7025 Ultra, 8/12 ГБ оперативной и 256/512 ГБ постоянной памяти.

На тыльной стороне новинки располагается 108-Мп камера с диафрагмой f/1.8, а на фронтальной панели имеется 8-Мп селфи-камера. Питает устройство аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой 35-Вт зарядки.

Модель имеет защиту от пыли и влаги с рейтингом IP65, сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран, и поставляется с предустановленной MagicOS 9.0 на базе Android 15, Размеры устройства составляют 161.0x74.55x7.29 мм при весе 178.5 г. На выбор покупателю предлагаются версии в чёрном, белом, фиолетовом и голубом цветовых оформлениях.

Источник фото: GSMArena

Стоимость смартфона Honor X70i в Китае составляет 1399 юаней (192 доллара США) за базовую версию 8 ГБ+256 ГБ, вариант 12 ГБ+256 ГБ предлагается за 1699 юаней (233 доллара США), а конфигурация 12 ГБ+512 ГБ оценена в 1899 юаней (261 доллар США). На китайском рынке новинка появится уже 30 апреля.