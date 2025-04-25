Новинка имеет 8 ГБ оперативной памяти.

Компания Realme презентует свой новый смартфон среднего класса Realme 14T с восьмиядерным чипсетом от MediaTek и ёмкой аккумуляторной батареей, пишет издание GSMArena.

Смартфон Realme 14T оснащается 6.67-дюймовой панелью, выполненной по технологии AMOLED, с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой локальной яркостью 2100 нит, чипсетом MediaTek Dimensity 6300, 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти.

Основная камера новинки на задней панели представлена 50-Мп датчиком OmniVision OV50D40 и дополняется 2-Мп сенсором глубины. Автономную работу устройства обеспечивает аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой 45-Вт зарядки.

Смартфон снабжается стереодинамиками, пылевлагозащищённым корпусом, соответствующим рейтингу IP68/IP69, и оптическим сканером отпечатков пальцев, встроенным в дисплей. Новинка поставляется с предустановленной Realme UI 6.0 на базе Android 15 и доступна в следующих цветовых оформлениях — зелёном (Surf Green), чёрном (Obsidian Black) и фиолетовом (Lightning Purple).

Источник фото: GSMArena

Стоимость смартфона Realme 14T в индийской рознице начинается от 17999 рупий (210 долларов США) за версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, достигая 19999 рупий (234 долларов США) за вариант 8 ГБ+256 ГБ. Продажи новинки стартуют 30 апреля.