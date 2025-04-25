Производитель косвенно подтвердил период запуска HyperOS 2.2.

Компания Xiaomi готовится к развёртыванию своей новой оболочки HyperOS 2.2. Хотя производитель к настоящему времени так и не раскрыл сроки, когда именно процесс будет запущен, он обнародовал график запуска Xiaomi Camera 6. Интересно, что данное приложение, как стало известно ранее, будет поставляться в составе следующей версии оболочки, что косвенно даёт информацию и о сроках развёртывания HyperOS 2.2, пишет издание Gizmochina со ссылкой на материал сайта XiaomiTime.

Источник фото: Gizmochina

Как сообщается, первыми обновление получат флагманские устройства и современные модели среднего класса, тогда как во вторую волну попадут более старые смартфоны. В целом план развёртывания Xiaomi Camera 6 (в составе HyperOS 2.2) выглядит следующим образом:

Первый этап (середина мая — середина июня)

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi MIX Fold 4

Xiaomi MIX Flip

Redmi K80

Redmi K80 Pro

Redmi K70

Redmi K70 Pro

Redmi K70 Ultra

Redmi Note 14 (LTE/5G)

Redmi Note 14 Pro (LTE/5G)

Redmi Note 14 Pro+ 5G

Redmi Turbo 4

Второй этап (середина июня — конец июля)

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi Civi 4 Pro

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Redmi K60 Ultra

Redmi Note 13 (LTE/5G)

Redmi Note 13 Pro (LTE/5G)

Redmi Note 13 Pro+

Redmi Turbo 3

К сожалению, официальный график развёртывания HyperOS 2.2 пока не доступен, поэтому приходится полагаться на период запуска Xiaomi Camera 6, хотя в ближайшем будущем производитель может исправить эту ситуацию.

Ожидается, что HyperOS 2.2 принесёт ряд улучшений для камеры, некоторые обновления пользовательского интерфейса, увеличение производительности и другие изменения.