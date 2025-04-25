Компания Xiaomi готовится к развёртыванию своей новой оболочки HyperOS 2.2. Хотя производитель к настоящему времени так и не раскрыл сроки, когда именно процесс будет запущен, он обнародовал график запуска Xiaomi Camera 6. Интересно, что данное приложение, как стало известно ранее, будет поставляться в составе следующей версии оболочки, что косвенно даёт информацию и о сроках развёртывания HyperOS 2.2, пишет издание Gizmochina со ссылкой на материал сайта XiaomiTime.
Источник фото: Gizmochina
Как сообщается, первыми обновление получат флагманские устройства и современные модели среднего класса, тогда как во вторую волну попадут более старые смартфоны. В целом план развёртывания Xiaomi Camera 6 (в составе HyperOS 2.2) выглядит следующим образом:
Первый этап (середина мая — середина июня)
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi MIX Fold 4
- Xiaomi MIX Flip
- Redmi K80
- Redmi K80 Pro
- Redmi K70
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70 Ultra
- Redmi Note 14 (LTE/5G)
- Redmi Note 14 Pro (LTE/5G)
- Redmi Note 14 Pro+ 5G
- Redmi Turbo 4
Второй этап (середина июня — конец июля)
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi MIX Fold 3
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Redmi K60
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60 Ultra
- Redmi Note 13 (LTE/5G)
- Redmi Note 13 Pro (LTE/5G)
- Redmi Note 13 Pro+
- Redmi Turbo 3
К сожалению, официальный график развёртывания HyperOS 2.2 пока не доступен, поэтому приходится полагаться на период запуска Xiaomi Camera 6, хотя в ближайшем будущем производитель может исправить эту ситуацию.
Ожидается, что HyperOS 2.2 принесёт ряд улучшений для камеры, некоторые обновления пользовательского интерфейса, увеличение производительности и другие изменения.